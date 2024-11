MAGA KAUEM Lisa 46 minutit und hommikul võib muuta sinu juures palju

Uuringud on näidanud, et inimestel, kellel on positiivsed omadused, nagu tänulikkus ja vastupidavus, on parem uni. Selle konkreetse uuringu teadlased uurisid vastupidist hüpoteesi, see tähendab, et kas lisauni aitab parandada positiivseid käitumisomadusi.