Millise toitumisega kaotab kõige paremini kaalu?

Varajane söömine parandab ainevahetust, samas kui õhtul ja hilja söömine võib tekitada kaalutõusu ja suurendada haigusriske. Inimesed, kes loomupäraselt on õhtuinimesed, võivad kaalulangetamisel vähem edu saavutada, kuna nende toitumine ja hormoonitasemed on teistsugused, kirjutab Medical Xpress . Aja jooksul võib see suurendada II tüüpi diabeedi ja teiste krooniliste haiguste riski, eriti vahetustega töötajate seas.

Ajapiiranguga söömine, mis on vahelduva paastumise vorm, tähendab kõigi kalorite söömist kuue kuni kümne tunni jooksul päeva jooksul, mil olete kõige aktiivsem. Asi pole selles, mida või kui palju sa sööd, vaid millal sa seda sööd. Loomkatsed on näidanud, et see meetod võib soodustada kaalulangust ja parandada ainevahetust. Inimestel on aga selle meetodi pikaajaline mõju veel ebaselge.