Rootslased tegid kindlaks, et see kompleksne termohügieeniline seade parandab und ja teeb inimesed õnnelikuks

Saunas käivad inimesed on üldiselt õnnelikumad ja energilisemad, väidab esimene omataoline uuring Rootsis, mis analüüsis saunakasutamise harjumusi. Uurijad plaanivad nüüd läbi viia täiendavaid uuringuid, et selgitada, kas just saunakülastused on nende positiivsete tulemuste põhjuseks.