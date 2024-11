Just see dieet võib aeglustada aju vananemist

18 kuud kestnud katse tulemusena selgus, et just rohelist Vahemere dieeti järginud osalejad kogesid kõige vähem aju koe kulumist. Teadlaste sõnul võivad taimsed toidud, mis sisaldavad polüfenoole, vähendada aju põletikku, mis on mälu säilitamiseks ülioluline, kirjutab Science Alert.