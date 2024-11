Uneeksperdi soovitused: kuidas pühadesaginas puhata

«Pühadehooaeg tähendab sageli lisatoimetusi ja -tegevusi, mis häirivad meie igapäevarutiini ja võivad põhjustada unepuudust. IKEA uuringust selgus, et iga kuues eestlane magab pühadeperioodil kuni kolm tundi tavapärasest vähem. Vähene uni ja katkised unemustrid võivad aga mõjutada meie füüsilist ja vaimset heaolu. Kui uni on paigast ära, oleme väsinud, rohkem ärritunud, meie immuunsus nõrgeneb ja me ei suuda nii hästi keskenduda. Mõned uuringud näitavad, et ebapiisav uni vähendab stressitaluvust ning tõstab veres kortisooli taset, mis võib omakorda häirida nii meie meeleolu kui ka emotsionaalset stabiilsust, mis on jõulude ajal eriti oluline,» sõnas psühholoog ja unenõustaja Kene Vernik.