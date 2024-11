Unepuudus võib suurendada nende haiguste tekkeriski

Hullus saavutas haripunkti, kui Guinnessi rekordite meeskond otsustas 1997. aastal selliste saavutuste tunnustamise lõpetada, kartes, et keegi võib tõsiselt viga saada. Viimane ametlik rekord kuulus 1986. aastast kaskadöör Robert McDonaldile, kes oli magamata 18 päeva, 21 tundi ja 40 minutit. Guinnessi rekordite raamatu kinnitusel ei ole teadaolevalt keegi pärast McDonaldit seda rekordit purustanud. Samuti väidetakse, et McDonald ei kogenud pikaajalisi tervisemõjusid, mis on ebatavaline, arvestades unetuse tõsiseid tagajärgi.