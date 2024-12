See hõlmab mõtlemisoskusi, mida on vaja organiseerimiseks, detailide meelespidamiseks, otsuste langetamiseks ja keskendumiseks. «Meeskonnasport, nagu jalgpall, parandab täidesaatvaid funktsioone, mis on ühed olulisemad eluks vajalikud oskused,» kommenteeris uuringut doktor Alison Brooks, kes on Wisconsin-Madisoni ülikooli ortopeedia professor.