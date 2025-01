Lihtsad võtted, kuidas enne uinumist stressi vähendada

Unearst Dr. Angela Holiday Bell soovitab võtta kasutusele «muremõtete aja». Päeva jooksul 10–15 minuti jooksul oma muremõtete üleskirjutamine aitab neid enne magamaminekut «maha laadida». Oluline on, et see toimuks varakult, et voodisse jõudes oleks meel rahulik.