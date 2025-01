Me kõik elame valesti. Kas ikka kõik?

Igapäevaselt liigub jalgsi või rattaga tööle-koju 32 protsenti inimestest.

Uuringuandmed kinnitavad, et tööga seotud füüsiline koormus on oluliselt langenud nii naiste kui meeste hulgas. 2022. aasta TKU andmetel tegi väga vähest kehalist pingutust nõudvat tööd peaaegu iga teine töötav inimene, keskmiselt 41 protsenti mehi ja 51 protsenti naisi. Viimase kümnendi jooksul on selliste töötajate hulk kasvanud umbes 10 protsenti. Samas neid inimesi, kes peavad oma igapäevast tööd füüsiliselt raskeks, on 2022. aasta seisuga meeste seas 12 protsenti ja naiste seas kolm protsenti.

Tervisesporti, isegi mitte pool tundi päevas, ei tee 32 protsenti inimestest.

Igapäevase kehalise aktiivsuse tõstmiseks on hea võimalus valida tööle-koju liikumiseks jalgsi või jalgrattaga varianti. Uuringu andmetel on igapäevaselt jalgsi või rattaga tööle-koju liikujaid umbes kolmandik. Nende seas on inimesi, kes liiguvad jalgsi või rattaga kuni 15 minutit päevas samuti ligi kolmandik. Viiendikul kulub tööle-koju jõudmiseks jalgsi või rattaga päevas pool kuni tund aega. Nende inimeste hulk, kes kasutab igapäevaselt jalgsi või rattaga liikumist, on viimase 10 aasta jooksul kasvanud nii meeste kui naiste seas 22 protsendilt 32 protsendile. Siiski jalgsi või rattaga tööle liigub rohkem mehi kui naisi.