Alzheimeri eest aitab kaitsta nende toitude söömine

Uuringus analüüsiti 115 inimese suu mikrobioomi. Nendest 55-l oli kerge kognitiivne häire. Ilmnes, et teatud bakterid, nagu Neisseria, seostusid parema kognitiivse funktsiooniga, samas kui Porphyromonas bakterite olemasolu oli seotud kerge kognitiivse häire esinemisega. Samuti mõjutab toitumine suu mikroobikooslust: nitraadirikkad dieedid, näiteks Vahemere dieet ja DASH-dieet , toetavad ajufunktsioonidele kasulikke baktereid.

Spetsiifilised bakterid mõjutavad lämmastikoksiidi (NO) tootmist, mis mängib rolli veresoonte toonuse reguleerimisel ja närvifunktsioonide toetamisel, aidates kaitsta aju põletiku eest.

James Giordano, neuroloogia ja biokeemia professor Georgetowni ülikoolis, selgitas, et suukeskkonna eest hoolitsemine on ajutervise säilitamisel oluline.

Halb suuhügieen ja igemehaigused, nagu parodontiit, on seotud halvenenud kognitiivse funktsiooniga. Kahjulikud suubakterid võivad sattuda vereringesse ja jõuda ajju, eriti Alzheimeriga inimestel, kelle vere-aju barjäär on nõrgenenud. Need bakterid võivad vallandada põletikulisi protsesse, mis mõjutavad aju vananemist ja mälu.