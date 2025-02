Vabariigi sünnipäevaks liiguti poolteist ringi ümber maakera

«Kampaania eesmärgiks oli koguda 40 000 kilomeetrit, mis teeb ringi ümber maakera. Päikeselise talveilma toel läbiti meie rõõmuks palju rohkem kilomeetreid ja loodame, et aktiivse liikumise huvi jääb eestimaalasi saatma terve aasta jooksul. Värskes õhus asuvad terviserajad, matka- ja kergliiklusteed on selleks alati avatud,» sõnas SA Eesti Terviserajad juhataja Assar Jõepera.

Suurepärane tulemus kinnitab, et aina rohkem inimesi avastab liikumise kasulikkust ning seab aktiivse eluviisi oma igapäeva lahutamatuks osaks. See innustab spordiedendajaid pakkuma veelgi paremaid võimalusi liikumiseks. Leia endale lähim liikumisrada: terviserajad.ee .

Eestis on üle 130 hooldatud terviseraja, kokku rohkem kui 1 100 kilomeetrit. Rajad on tähistatud kaartide ja viitadega ning nende juurde kuuluvad jõulinnakud, rattarajad ja pumptrack’id. SA Eesti Terviserajad asutati 2005. aastal Merko, Swedbanki ja Enefiti koostöös. 20 aasta jooksul on terviseradade arendamisse panustatud üle 6,5 miljoni euro, millele on lisandunud riigi, kohalike omavalitsuste ja Euroopa Liidu fondide toel enam kui 65 miljonit eurot investeeringuid.