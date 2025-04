See väike nipp aitab hommikul ärgata kiiresti ja puhanult

Kui varem on põhjalikult uuritud, kuidas mõjutab und kunstlik valgus, mida on kergem kontrollida, siis Jaapanis asuva Osaka Metropolitani ülikooli teadlased püüdsid välja selgitada, kuidas mõjutab meie unekvaliteeti loomulik päikesevalgus. Uuringus osales küll kõigest 19 vabatahtlikku, kuid ometi annab see olulisi vihjeid selle kohta, millele magamistoas tähelepanu pöörata, et ööuni oleks kosutav ja hommikul üles ärgata lihtne.