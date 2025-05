Aavo Aunroos sai elutööpreemia panuse eest Eesti liikumiskultuuri

Aunroos on Jõepera sõnul olnud rajameister, eestvedaja ja mõtteviisi kujundaja – inimene, kes on alati keskendunud sellele, mis on päriselt oluline. Aunroosi südikust ja visadust iseloomustab Jõepera arvates hästi Aunroosi enda öeldud lause: «Tuleb leida see, mis on tähtis, ja mitte alla anda.» Seejuures on Aunroos on olnud paljude liikumisalgatuste eestvedaja ja visionäär, kelle rollid on ulatunud treeneritööst kogukonnaliidrini, rääkis jõepera. «Teda on kandnud sügav missioonitunne ja armastus Eesti looduse vastu. Oma tegevuses on ta alati otsinud lahendusi, olnud kohal – nii sõna kui teoga –, ja andnud eeskuju, kuidas mitte alla anda, isegi siis, kui rada tundub keeruline.»