Unusta kalorite lugemine ja vaevarikas dieeditamine – Hispaania teadlased leidsid, et kehakaalu hoidmise võti võib peituda hoopis kellas, mitte taldrikus. Uus uuring näitab, et varajane hommikusöök ja pikk öine paast on tugevalt seotud madalama kehamassiindeksiga (KMI).