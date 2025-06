Tark toit päästab mälu? MIND-dieet vähendab dementsuse riski kuni 25%

Dementsuse levik kasvab kogu maailmas, kuid värske USA teadlaste uuring annab lootust, et see risk ei ole vältimatu. Nimelt leiti, et inimesed, kes järgisid MIND-dieeti – tervisliku toitumise mustrit, mis ühendab endas Vahemere ja kõrget vererõhku ennetava DASH-dieedi parimad osad –, haigestusid märgatavalt harvem Alzheimeri tõppe ja sellega seotud dementsuse vormidesse.