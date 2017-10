3 nippi, kuidas hingata külma ilmaga joostes

Tõsiasi on see, et terve, kopsuprobleemideta inimene ei pea jahedate ilmadega jooksmist pelgama, kirjutab Runtastic jooksublogi. Ka hingamistehnika võiks tegelikult olla sama nii suvel kui ka talvel. Nimelt peaks keskenduma tugevalt välja hingamisele ning hingama nii läbi nina kui ka suu. Kui sul on tekib aga külma ilmaga joostes hingamisraskusi või plaanid joosta ka talvel ekstreemsetes ilmaoludes, võiks jälgida järgnevaid soovitusi.

Kasuta salli või rätikut. Külm õhk kipub ärritama kopsutoru, kopse ja limaskestade membraane. See võibki tekitada köhahoo ning viia ka kopsuhaiguste tekkeni. Nende vältimiseks tasub joostes kanda suu ja nina ees õhukest salli, mis ei lase niivõrd külmal õhul kopsudesse tungida.

Hinga sisse nina ja välja suu kaudu. Selle hingamistehnika kasulikkus seisneb selles, et läbi nina sisse hingates peab õhk läbima pikema teekonna kopsudeni. Sel ajal toimub ka õhu niisutamine, soojendamine ja filtreerimine. Miinus on aga see, et läbi nina hingates ei saa korraga nii palju hapnikku, kui läbi suu hingates. Kui treeningu intensiivsus kasvab, võid märgata, et ainult läbi nina hingates on raske ennast hapnikuga varustada. See omakorda võib viia hingeldamise või muude hingamisraskusteni.

Väldi väga intensiivset treeningut. Üldiselt võiks väga külmade ilmadega vältida tempojooksu ja intervalltreeningut. Suurenenud koormus ärritab hingamisteid ja teeb hingamise raskemaks. Kui miinuskraadid langevad juba üsna madalale, võiks väljas piirduda pigem pikemate ja kergemas tempos jooksudega. Õige jooksuvarustusega on küll võimalik keha külma eest kaitsta isegi kuni 20 miinuskraadi juures, ent hingamisteed saavad sellistes tingimustes ikkagi suure koormuse. Pigem võiks sellistel saabuvatel talvepäevadel eelistada sisetingimustes jooksmist.