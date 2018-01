Kas norskamine viitab alati uneapnoele?

Norskamine on tingitud peamiselt ülemiste hingamisteede ahenemisest, kirjutab Harvardi terviseblogi. Nimelt unes hingamisel lõdvenevad ning vajuvad kokku kurgu tagaosas asuvad koed, mis võivad sellega osaliselt hingamisteid takistada. Sisse hingamisel hakkab õhk nina ja kurgu vahel justkui korisema ning see tekitabki tüüpilise norskamisheli.

Tavapärast norskamist eristab uneapnoest see, et viimase põdejad lõpetavad magades lühikeseks ajaks hingamise. Sellised hetked võivad kesta mõnest sekundist kuni minutini. Uneapnoe all kannatavad inimesed tunnevad end päeval sageli väsinuna, isegi kui on öösel enda meelest hästi maganud, sest sellised hingamispausid häirivad tegelikult tugevalt unekvaliteeti. Uneapnoed on seostatud suurema riskiga kardiovaskulaarsete haiguste, diabeedi jm haiguste tekkeks.