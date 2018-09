Tervisenõu: kas tervislikke õlisid peaks lusikaga sisse sööma?

Vastab toitumisnõustaja Reelika Õigemeel:

Küllastumata rasvhapete (oomega-9, oomega-3, oomega-6) piisavaks saamiseks on kõige targem tarbida igapäevaselt 2–3 peotäit pähkleid, seemneid ja õlivilju. Õli võiks tarbida vähem, kuna see on olemuselt siiski töödeldud toiduaine – tegemist ei ole enam terviktoiduga, mida on pähklid, seemned ja õliviljad tervetena.

Õli valmiskujul looduses ei eksisteeri, see on inimese loodud produkt. Tervise seisukohalt on aga oluline, et sööksime võimalikult terviklikult ehk toitu, mis ei ole eelnevalt töödeldud, vaid on n-ö tervik ehk samasugusel kujul, nagu ta eksisteerib looduses.

Näiteks oomega-9 sisalduse poolest rikkad on mandlid, seesamiseemned, avokaado, oliivid; oomega-3 poolest on rikkad kanepi-, tšiia- ja linaseemned (enne söömist purustada) ja Kreeka pähklid. Oomega-6 rasvhapetele pole vaja eraldi tähelepanu pöörata, kuna suurem osa pähkleid-seemneid ja muid taimseid toiduaineid sisaldab neid piisavalt ning pigem on oht, et seda saame toidust liiga palju.

Kui aga valida toiduks õli, tuleks eelistada külmpressmeetodiga toodetud ja kindlasti rafineerimata õli. Päris supilusikaga õli sisse võtta ei soovita, pigem võiks seda tarbida toidu koostisosana (näiteks kanepi-, tudra-, rapsiõli salatisse, lisaks ka seemneid), rapsiõli kindlasti rafineerimata kujul.

Extra virgin oliiviõli sobib toidu valmistamiseks, see kannatab 170–180-kraadist kuumust, sobides suppidesse, hautistesse, ahjuroogadesse, kastmetesse, vokiroogadesse, pudru sisse jne. Praadimist ja frittimist tuleks pigem vältida, siis ei teki ka ohtu õli liigseks kuumutamiseks ja sellest tulenevate kantserogeensete ühendite sissesöömiseks.

Kotlette võib valmistada väga edukalt ka ahjus. Pannkooke tuleks küpsetada võimalikult madalal kuumusel, neid pruunistamata ja selleks sobib väga hästi näiteks kookosrasv.