Tervisenõu: kas on mõtet jälgida oma veregrupile sobilikku dieeti?

Läbi inimkonna ajaloo on kõik verega seotu olnud müstiline. Usuti, et veri on elujõu ja igavese nooruse allikas ning inimese või looma hing ja olemus on tema veres. Aastakümneid immunohematoloogia koolitajana ja pikaajaliselt laboris töötanud spetsialist Silvia Lember on rääkinud, kuidas aeg-ajalt tuleb ümber lükata laviinina peale tulevaid uskumusi veregruppide ja toitumise seoste ning toidutalumatuse kohta.

Ka populaarse veregrupidieedi tõestuseks ei ole ühtegi teaduslikku uuringut ja see tugineb valedele eeldustele. Soovitused toituda vastavalt oma veregrupile haiguste ravimiseks võivad olla lausa ohtlikud. Seepärast soovitame naljatledes neil, kes väga tahavad uskuda veregruppide mõjusse, pigem olla eestlaslikult horoskoobi usku. See on ohutu ega mõjuta meie tervisesse puutuvaid otsuseid. Tänapäeval, eriti populaarne on see Aasias, usutakse, et ABO veregrupid mõjutavad isiku iseloomu, intelligentsust, käitumismustreid, sobivust teatud ametitesse jne.