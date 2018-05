Kuus nippi, kuidas palavaga ohutult trenni teha

Suure palavusega on ülekuumenemise vältimiseks kõige turvalisem valida veespordialad. Igasugune kontrollitud keskkond, nagu jõusaal, on samuti ohutu, kuid ka siseruumides on võimalik ülekuumeneda. Riskantsemad spordialad on maratonijooks, rattasõit, jalgpall, mägironimine ning muud treeningalad, mis koormavad kergesti.