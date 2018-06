Pikaaegne toitumisnõustaja jagab viit olulisimat õppetundi tervislikust toitumisest

Langer alustas tööd haiglatest, kus töötas tõsiselt haigete patsientidega, seejärel kliinikus, kus nõustas erinevaid patsiente beebidest eakateni ning lõpuks avas oma praksise, vahendab Self. Nõustaja jagab siiani õpitud olulisimaid teadmisi.

1. Söömisprobleemid on harva seotud vaid toiduga

Langer on nõustanud sadu inimesi, kes tahavad paremat suhet toiduga: kas siis lõpetada ülesöömine, krooniline dieedi pidamine, süüa vabamalt või saada lahti kinnisideedest seoses toidu või kaaluga. Mõnikord on söömisega seotud mõtted vastuseks traumale või sündmuste käigule, mille üle inimesel endal ei olnud kontrolli.

Seetõttu pole Langeri sõnul mõtet ülekaalulisele inimesele öelda, et ta sööks vähem või anorektikul soovitada lihtsalt üks võileib põske pista. Toitumisnõustaja arvates pole midagi solvavamat kui inimeste olukorda ja probleeme sellisel viisil lihtsustada. Mõnikord on krooniline dieedipidaja juba lapsena dieedile pandud ja talle sisendatud, et ta pole piisav, kui ta pole «peenike». Ebaterve suhe toiduga on vaid üks viis, kuidas inimese probleemid võivad avalduda, nentis toitumisnõustaja.

2. Ära unusta elada

«Keegi ei mõtle oma surivoodil toidule ja kaotatud kaloritele,» sõnas Langer. Töötades intensiivravis nägi ta mitmeid patsiente, kel polnud õrna aimugi, millises olukorras nad olid, enne kui nad haiglasse sattusid. Endavanuseid noori inimesi suremas nähes, muutus teda enda suhtes vähem kriitilisemaks. Tõenäoliselt ei mõelnud keegi intensiivravisse sattunutest enam oma kõhnuse peale, rääkis Langer.

3. Mõtle enne, kui lapse välimust kritiseerid

Asjad, mida lastele nende keha kohta ütleme, võivad neile terveks eluks meelde jääda. «Olen veetnud sadu tunde klientidega, proovides heastada kahju, mis on tulnud lapsena saadud märkustest,» rääkis Langer. Tavaliselt suunab ta sellised kliendid edasi psühholoogi juurde, sest nagu nõustaja ka varem mainis, ulatuvad nende probleemid üle tema kvalifikatsiooni. Ta soovitab oma tähelepanekud noorte inimeste toitumise ja kaalu kohta enda teada, sest ka väike märkus võib mällu süüvida aastateks.

4. Dieeditrendid tulevad ja lähevad, kuid tasakaalustatud toitumine on igavene

Madala rasvasisaldusega, Atkinsi, paleo, keto dieet, toidugruppide vältimine või teatud toidugruppide või toiduainete eelistamine. Olenemata kõigist toidutrendidest on Langeri soovitused jäänud samaks: sea eesmärgiks tasakaalustatud toitumine, mille juures on võimalik elu ja toitu nautida. Ta soovitab siiski süüa nö päristoitu ning mitte liigselt töödeldud sööki, süüa kui oled näljane ning lõpetada söömine, kui kõht on täis. Sellele kõigele lisaks hoida toiduga tervislikku suhet.

5. Parim dieet on see, mida naudid ning suudad pikaajaliselt jälgida