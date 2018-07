11 toitu, mis aitavad võidelda kiusliku magusaisuga

Suhkru ära jätmine või vähem tarbimine ei ole alati kerge samm, mida ette võtta. Kui tõesti soovite tarbitava suhkru kogust vähendada, siis saavutab selle kannatlikkuse ja järjepidevusega. Healthy Eating Hub kirjutab, et just väikesed asjad nagu vajalike toitainete lisamine toidulauale ning füüsiline aktiivsus aitavad magusaisust jagu saada ning lõpuks suhkrust loobuda.

Siin on 11 toiduainet, mille lisamine toidulauale aitab magusaisuga võidelda.

1. Meresool. Alati tasub valida tervislikum sool, mis ei ole rafineeritud ja milles on palju häid mineraalaineid. Näputäis soola teeb iga roa natuke maitsvamaks, tuues välja paremini selle maitsed. Soola võib isegi kasutada suhkru asemel smuutides.

2. Kookosõli. Kui eelistate magusat maitset soolasele, siis kookosõli on just teile mõeldud. Üheks heaks kookosõli omaduseks on see, et selle tarbimine aeglustab glükoosi vabanemist verre ning tänu sellele kestab ka täiskõhutunne kauem. Kookosõli saab lisada smuutidesse ning kasutada ka praadimisel ja küpsetamisel.

3. Kinoa. See imeline teravili on toitaineid täis, aitab taltsutada magusaisu ning teeb toidulaua mitmekülgsemaks. Pidev magusaisu võib olla märgiks, et kannatate magneesiumipuuduse all. Magneesiumipuuduse vastu aitabki kinoa, millest saab teha tervislikke ja maitsvaid salateid.

4. Tšiiaseemned. Mis teeb need väikesed seemned eriliseks, on nende võime endasse imeda vedelikke. Lisades natuke tšiiaseemneid smuutidesse või putrudesse, aitab see ära hoida ülesöömist, kuna tekitab täiskõhutunde.

5. Mooniseemned. Ka tsingipuudus võib tekitada magusaisu. Õnneks on mooniseemned tsingirikkad ja nii nagu tšiiaseemneid ja meresoola, saab neid kasutada erinevate toitude valmistamiseks.

6. Maitsepärm. Peale magusaisu vähendamise on maitsepärmil mitmeid kasulikke omadusi. See on tõhus viis omastada toidust rohkem valke ja B-vitamiine. Maitsepärm aitab ka tasakaalustada veresuhkrut.

7. Spirulina. See roheline supertoit aitab ära hoida näljatunnet ja on täis erinevaid vitamiine ja mineraalaineid. Spirulinat saab tarbida kas tablettide kujul või pulbrina, mida saab lisada smuutidesse või vette.

8. Õietolm. Nii nagu mesigi, on õietolm on üks hea ja kasulik toiduaine, mida mesilastelt saame. Õietolmus leidub küllaldaselt L-glutamiini, mille omadused on sarnased toidupärmiga, aga õietolmu boonuseks on see, et ta tugevdab immuunsussüsteemi.

9. Jahvatatud linaseemned. Jahvatatud kujul on need seemned hea viis omastada kiudaineid. Kui kiudaineid on menüüs piisavalt, siis see aitab ära hoida söömist toidukordade vahel. Jahvatatud linaseemned aitavad leevendada ka seenhaiguste sümptomeid.

10. Lõhe. Selles kalas oleva glutamiini kasulikkus on sarnane õietolmu omadustega. Lõhe tarbimine ei aita ainult ohjeldada magusaisu, vaid aitab vähendada südamehaiguste riske ja ning on väga kasulik teie nahale.