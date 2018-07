Hommik, lõuna või õhtu – milline on parim aeg jooksmiseks?

Runtastic spordiblogi teeb ülevaate, mis on eelised ja puudused nii hommikul, lõuna ajal kui ka õhtul jooksmisel.

Hommikujooks

Kui joosta hommikul, kiireneb metabolism ning hapniku ainevahetus. Keha põletab juba hommikul kaloreid ning jätkab sellega aktiivsemalt terve päeva vältel. Hommikul joosta on kindlasti jahedam, see tuleb kasuks eriti suvel, mil keskpäevaks on juba leitsak käes. Kui tahad aga jooksma minna kohe pärast ärkamist, võib see olla võrreldes muu ajaga raskem. Lihased võivad hommikul olla alles kanged ja jäigad ning see tähendab, et sul on lihaste ning tasakaalu üle veidi väiksem kontroll kui tavaliselt. Seda saab aga ennetada, kui teed mõned venitused ja aktiivse soojenduse.

Küll aga tasub varahommikuti vältida intensiivset intervalltreeningut, sest keha ei pruugi selliseks koormuseks valmis olla. Seepärast suureneb ka vigastuste tekkimise oht. Oluline on veel tähele panna, et keha on magades vedelikke kaotanud, mistõttu tasub eriti palaval hommikul veepudel pikemale jooksule kaasa võtta.

Lõunane jooks

Lõunaaeg võib energiavarude seisukohalt olla ideaalseim aeg intensiivseks jooksuks. Arvatakse, et füüsiline võimekus on sel ajal saja protsendi ligi. Võrreldes hommikuga on keha saanud päevaseks toimetamiseks energiat ning organism pole veel ära kurnatud. Seepärast võib füüsiline koormus tunduda vähem intensiivne ning hästi talutav, ees ootab kindlasti mõnus kiire jooks.

Lõunaajal joostes tuleb rohkem mõelda toitumisele. Soovituslik on pärast kerge vahepala söömist oodata 30 minutit, enne kui jooksma lähed. Kui jõudsid juba süüa lõunat, siis peaks sellest mööduma 1,5 kuni 2 tundi. Mida rikkalikum lõuna, seda enam vajab keha aega seedimiseks. Kui sul on põhitoidukordade järel jooksmisega raskusi, tuleks jooksutreening sättida pigem ennelõunasele ajale.

Õhtune jooks

Kui seljataha jääb stressirohke tööpäev, on õhtune lõdvestav jooks ideaalne viis, kuidas mõtted töölt eemale saada. Kuna keha on endiselt töötamise ja toimetamise seisundis, ei ole õhtul vaja teha nii pikka soojendust kui hommikul. Lisaks võib õhtune jooks edendada öösel toimuvad rasvapõletust.

Õhtuse treeningu miinus on see, et keha saab sellest siiski energiat ning seetõttu võib olla magamajäämine raskendatud. Õhtuse jooksu ja magamamineku vahele võiks jääda vähemalt tund, aga võimalusel rohkemgi aega, et keha saaks maha jahtuda ja lõõgastuda.