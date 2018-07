Mis juhtub su keha ja tunnetega, kui olla kaua näljas?

Täiskasvanud inimesed on biokeemiliselt näljatundest mõjutatavad täpselt sama moodi nagu väikelapsedki, ja nälg muudab inimese käitumist. Nii on ka Ardolino hinnangul maiustustefirma Snickersi reklaamilause «Sa ei ole sina, kui oled näljane» igati tõene.

«Kui me ei ole kaua söönud, muutumegi ärrituvaks, pahuraks, oleme väsinud,» ütles Ardolino. «Inimesed, kes ei ole kaua söönud, ei suuda hästi konsentreeruda ega olla kohal hetkeses situatsioonis.» Ardolino lisas, et impulsiivsus on samuti üsna tavaline, kui inimene on näljas.