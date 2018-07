Viis joogapoosi, mis turgutavad vaimu ja füüsist

Joogas on 84 põhiasendit, millel kõigil oma variatsioonid. Viis joogaõpetajat avaldavad portaalile Heath need asendid, mis neile enim füüsilist ja vaimset rahulolu pakuvad.

See on minu lemmik, sest annab põlvedele, pahkluudle ja puusadele mõnusa venituse ning on ühtlasi ka seljapainutus. Mulle meeldib sellega oma päeva alustada, rääkis Krissy Jones.

See asend on hea puusaavaja.

«Mulle meeldib seda poosi teha üks käsi südamel, teine kõhul. See rahustab ja avab puusi ning on otsekui lõõgastusasend,» rääkis Lauren Taus.

«Selle poosiga näen, kui painduv ma olen. Kuigi jooga ei ole ainult painduvuses kinni, on see hea viis, kuidas oma arengut mõõta. Üks päev näen, et suudan kaugemale minna või asendit kauem hoida,» ütles Ronnie Howard. Lisaks näeb see väga hea välja, lisas ta.