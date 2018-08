8 tegevust, mis ennetavad treeningujärgset lihasvalu

Peale trenni rahulikus tempos maha jahtumine paneb lihased taastumiseks valmis. 2018. aastal tehtud uuring aktiivsest taastumisest leidis, et jooksjad, kes lõpetasid treeningu poole väiksema koormusega, olid võimelised teisel korral kolm korda pikemat maad jooksma. Uurijad arvavad, et tegu võib olla parema verevarustusega, tänu millele vähendab piimhape ehk ainevahetuse kõrvalprodukt, mis lihased valutama paneb.

Kirsimahlas on palju antioksüdante ja põletikuvastaseid koostisosi. 2010. aastal tehtud uuring leidis, et pikamaajooksjad, kes jõid kaheksa päeva jooksul kirsimahla, tundsid vähem lihasvalu. Sarnaselt seentele, võivad kirsside põletikuvastased koostisosad lihasvalu vähendada.

Kuumakoti mõte on verevoolu suurendamine läbi veresoonte avamise. Arvatakse, et see võib aidata põletiku poolt tekitatud aineid lihastest välja uhtuda. Jääkoti lisamine võib positiivset mõju aga veelgi suurendada. 2015. aastal tehtud uuring leidis, et nii külma kui ka kuuma kasutamine vähendas elastse koe kahjustusi. 20 minutit külma ning seejärel 20 minutit kuuma peal hoidmine võib peale treeningut lihasvalust vabastada.