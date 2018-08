Tervisenõu: kes telefonis või meilitsi tohib patsiendile tundlikku terviseinfot anda?

Nii telefoni kui e-posti teel võib patsiendile tervisega seotud tundlikku infot anda, aga info andja peab olema veendunud, et selle vastuvõtjaks on õige isik ehk siis seesama inimene, kes enda kohta infot küsib. Vastutust selle eest, et teave jõuab õige inimeseni, kannab info andja ning sellest tulenevalt on tal kohustus helistaja isik tuvastada. Kuidas ta seda teeb, saab olla tema enda otsus.