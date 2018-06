Tervisenõu: kuidas mõjub kehale pohmelliga trenni tegemine?

Põhiline pohmelli põhjustaja on vedelikupuudus ja higistamine muudab dehüdratsiooni veelgi suuremaks. Seetõttu võib treening tunduda füüsiliselt koormavam: võid tunda ületamatut väsimust, valusid kehas ja võimalik, et ka iiveldust. Samuti on keha väsinum madala veresuhkru tõttu. See võib halvendada koordinatsioonivõimet ning vigastused on kerged tekkima.