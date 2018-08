Venitamine aitab keha treeninguga kohandada

Oluline on teha vahet taastumisel ja lihaste kohanemisel treeninguga – venitamisest ei ole kasu esimese puhul, küll aga toetab see teist, vahendab Quartzy.

Treeningu ajal töötavad lihased, kasutatakse energiat, tekib jääkaineid ja lihaskiududele tekivad mikrorebendid. Järgmiseks treeningsessiooniks tuleb kõik need muutused taastada ja lihas saab tagasi oma täieliku funktsiooni, ilma et esineks valu.

Taastumisperiood on eriti oluline sportlastele, kes tahavad kõrgeimal tasemel korduvalt võistelda ja seda kõike lühikese aja jooksul. Sportlased on taastumisprotsessi mitmel moel püüdnud tagant kiirustada: krüoteraapia, massaaž, kompressioontehnikaga riided, jäävesi, venitamine, elektristimulatsioon on vaid mõned näited. Nende tehnikate mõte on vähendada piimhapet, põletikutekitajaid ja muid molekule, mis tugeva treeninguga lihastes tekivad.

Nendest on vaid massaaž pidevalt efektiivne. Mitmed uuringud on näidanud, et venitamine ei aita märkimisväärselt jääkainetest puhastuda ja lihaste taastumist kiirendada.

Enamik meist ei treeni aga professionaalsel tasemel, vaid teevad trenni lihtsalt terve olemiseks, kaalu kaotamiseks või tuju parandamiseks. Selle jaoks peame keskenduma treeningu ümberkujundavale või modelleerivale toimele, mis ei ole sama,mis treeningust taastumine. Põhimõtteliselt tähendab see, et kui treenime järjepidevalt, kohaneb meie keha sellele stressorile muutes lihasstruktuuri, ainevahetust ja füsioloogiat. See ongi muutus, mis viib treeningu kasulike mõjudeni.

Paljud uuringud on keskendunud sellele, kuidas keha ümberkujundavat vastust optimeerida. Peale 35 aastat kestnud uuringuid on toodud välja kuus põhilist tegurit, mis aitavad kehal ennast treeningule vastavalt muuta. Need on toitainete saamise ajastamine, eriti valkude, treeningu tüüp, massaaž, uni, madalas doosis kreatiini tarbimine ja venitamine.