Toitumisnõustaja 5 nippi, kuidas end pärast ülesöömist käsile võtta

Toitumisnõustaja Natalie Olsen soovitab ülesöömisest ega ka mitte kehvast tujust lasta end morjendada ning pärast toiduga liialdamist nälgima hakata. Lahendus on pigem realistlike eesmärkide saavutamine ning järele mõtlemine, miks niimoodi juhtus. Lõpuks oleme kõik ikkagi inimesed ning ülesöömist lihtsalt tuleb ette. Siin on nõustaja viis soovitust, mida ülesöömise järgselt teha.

Hoidu piirangutest. Sagedasim viga pärast ülesöömist on keelata endale kõik patutoidud, mis muidu hirmsasti maitsevad. Nõustaja sõnul pole selline piiramine aga jätkusuutlik ega õnnestu täielikult kellelgi. «Usun tasakaalu ja oma keha kuulamisse ning abiks on ka lemmiktoitude korrigeerimine veidigi tervislikumaks. Kui teed toitudes lihtsaid koostisosade vahetusi, saad ikkagi ka «patutoite» süüa. Näiteks kui armastad juustu, siis proovi selle asemel light-juustu või hoopis maitsepärmi,» soovitas ta. Tasub astuda väikseid samme, mida suudad saavutada, näiteks teha nädalas kõik lõunasöögid ise või harjutada end igal hommikul hommikusööki sööma.

Tarbi kiudaineid. Sel on põhjus, miks sa pärast rasvase või suhkrurikka eine söömist ei tunne, et kõht oleks täis. Neis toitudes on vähe valku ning kiudaineid, mis hoiavad kõhu täis ning veresuhkru normis. Lisa roale erinevaid puu- ja köögivilju, teravilju, ube, läätsi ja muid taimseid valguallikaid. Need täidavad kõhu ning toimivad ka antioksüdantidena, et aidata kehal võidelda haiguste ja stressi vastu.