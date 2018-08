8 toitu, mis kiirendavad trennijärgset lihaste taastumist

«Kui tabad treeningujärgse söögiga naelapea pihta, edendab see taastumist, vähendab lihasvalu, aitab lihast kasvatada, turgutab immuunsüsteemi ning täiendab glükogeenivarusid – kõik need on võtmesõnad edaspidiste treeningute jaoks,» rääkis toitumisnõustaja ning Ironmani atleet Marni Sumbal portaalile Men’s Health.

Üldiselt on soovitatav midagi süüa kohe tunni aja jooksul pärast treeningu lõppu – mis oleksid aga head, energiast pakatavad ja taastumist toetavad variandid?

Kirsimahl. See pakatab antioksüdantidest ning põletikulisust vähendavatest ühenditest ning on leitud tõendeid, et just see aitab hästi trennist taastuda. See ei puuduta ainult jõusaalihunte, vaid positiivset mõju on nähtud ka näiteks jalgratturite puhul.

Muna. Valgurikas muna aitab kahtlemata lihast kasvatada ning piirduma ei pea sugugi ainult munavalgega. Illinoisi Ülikooli teadlased lasid jõutreeningut harrastavatel meestel süüa pärast trenni kas kolm muna või juua munavalgekokteili. Kuigi valgusisaldus oli neis sama, oli valgusüntees munasööjate puhul 40 protsenti parem võrreldes munavalge sööjatega. Terves munas leidub hulk toitaineid, mis soodustavad lihaste kasvu ja mõjuvad neile taastavalt.

Lõhe. Selle kala kasuks räägib tema rasvasisaldus, nimelt oomega-3-rasvhapped. Arvatakse, et oomega-3-rasvhapped jõuavad välja lihasrakkudesse, kus need vähendavad lihaskahjustusi, mis muidu põhjustaksid põletikku ja seeläbi ka lihasvalu.

Kodujuust. Kui Kreeka jogurt kogub aina enam populaarsust, siis kodujuust on põhjendamatult kõrvale jäänud. Kuigi mõlemad on head valikud, on kodujuust valgurikkam ning aitab hästi lihasmassi kasvatada.

Maguskartul ehk bataat. Süsivesikuid ei tasu pärast treeningut karta, pigem aitavad need uuesti energiat taastada. Uuringud näitavad, et süsivesikurikas eine võib aidata vähendada immuunsüsteemi langust, mis muidu pärast treeningut tabab. Vitamiini- ja tärkliserikas bataat on pärast koormust hea valik ning sellest saadavad süsivesikud kasutatakse ära energiaks, mitte ei ladustata rasvana.

Taimetee. Võrreldes tavalise veega räägib taimetee kasuks antioksüdantide sisaldus, mis toetab trennist taastumist ning keha põletikulisuse vähendamist. Rohelises tees võib leiduda ka looduslikul kujul stimuleerivaid ühendeid, mistõttu on see ka hea trennieelne valik.

Täisteraleib. Ka siinkohal ei tasu heituda leiva suurest süsivesikusisaldusest, sest organism vajab seda energia taastamiseks. Kvaliteetsed süsivesikud, mida leidub täisteratoodetes, pakuvad tuge ka lihastele.