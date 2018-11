Kasulikud nipid, kuidas terve talv läbi edukalt jooksmas käia

Sügisel ja talvel jooksmas käimist ei tasu karta, sest see on südame-veresoonkonna tervisele väga hea, kirjutab Independent. Jahedamate ilmadega tuleb aga arvestada mõne soovitusega, et treening oleks efektiivne ning säiliks parim tervis.

Jälgida tasub järgnevaid soovitusi:

Riietu vastavalt ilmale. Sügisel-talvel jooksmiseks võiks riidekapis leiduda vee- ja tuulekindel jakk, mis hoiab soojas iga ilmaga ning pakub kaitset mistahes sademete eest. Kui temperatuur langeb juba miinusesse, võivad omal kohal olla ka säärised ning käesoojendajad, mis hoiavad lihased soojas ning kehatemperatuuri stabiilsena. Kasulik on riietuda kihiliselt, et pealmine riidekiht tõrjuks niiskust ning takistaks külma jõudmist seesmiste kihtideni. Ütlematagi peaks olema selge, et spordiriietuse juurde peavad kuuluma ka müts ja kindad.

Jälgi ilmateadet. Sügistalvised ilmad võivad üllatada ja tuua kaela kõiksugu erinevaid sademeid. Kuna sellest peaks sõltuma sinu riietus, on kasulik teada, mis võib ees oodata. Niisamuti tasub jälgida tuule tuule kiirust ja suunda, sest tugev tuul võib külmatunnet suurendada. Hea nipp on tuulisema ilmaga joosta enne tuulele vastu, et tagasi koju joosta oleks kergem ja kiirem.

Pühendu soojendusele. Väike soojendus on vajalik mistahes treeninguga alustades, sest see tõstab pisut kehatemperatuuri, suurendab verevarustust lihastes ning paneb keha koormuseks valmis. Kui välitemperatuur on madalam, võib soojendus muutuda veelgi olulisemaks, sest jahedaga võivad ka lihased pisut kokku tõmmata. Nii pääseb neisse aga vähem soojust, verevool on raskendatud ja krambid kerged tekkima. Seetõttu on oluline, et keha oleks jooksuga alustades juba mõnusalt soe ning šokk jahedasse astudes väiksem.

Tarbi vedelikku. Vedeliku joomine on oluline olenemata sellest, missugune treening on parajasti käsil või milline ilm on väljas. Suvel võime aga taibata sagedamini juua, kui reaalselt näeme higi mööda paljaid käsivarsi alla voolamas. Vedelikke kaotame aga ka talvise ilmaga joostes, mistõttu on oluline juua piisavalt isegi siis, kui otseselt janu veel ei tunne.

Võta sõbrad kampa. Pimedal ajal võib enda motiveerimine niigi raske olla, eriti kui tahaksid jooksmas käia varahommikuti. Motivatsiooni säilitamiseks on hea, kui saad jooksmas käia koos sõbraga. Koos on mistahes treening lõbusam ja innustab rohkem pingutama. Trennisõbra võid leida ka mõnest jooksuklubist.