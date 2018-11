Nutikad strateegiad, mis ennetavad arutult õgimise ohtu

MyFitnessPal spordiblogi jagab argiseid nõuandeid, kuidas isusid taltsutada ning ülesöömist ennetada.

Äädikas ja kaneel. Tahad toidule rohkem maitset anda? Unusta suhkur, sest on hulk vürtse, mis teevad toidu maitsvamaks patuvabalt. Üks selline on kaneel, mis annab magusust juurde nii kohvile, smuutile, jogurtile kui ka miks mitte vokkidele ja pajaroogadele. Salatitele ja ahjuköögiviljadele pane aga juurde tilgake äädikat, mis lisab hapukat maitset, ent mitte oluliselt lisakaloreid.

Söö siis, kui pole näljane. Kõik teavad tõde, et üle süüakse tavaliselt siis, kui oled tohutult näljane. Üle süües saab kõht esialgu küll täis, kuid veresuhkru tase lööb kõikuma, mida tekitab väsimuse ning peagi vajaduse jälle süüa. Seega surnud ring. Selle asemel, et näljale vastu panna, tuleb kindlatel kellaaegadel süüa, isegi kui sa pole siis veel metsikult näljane. See on tegelikult väga loogiline, sest siis, kui oled kergelt näljane, sööd koguseliselt vähem. Niimoodi jaotuvad toiduportsjonid päeva peale ära, veresuhkur püsib stabiilsena ega tekita vajadust pidevalt näksida.

Joo vett, mitte «vedelaid kaloreid». Mitme klaasitäie magusa kohvi, mahla või limonaadi joomist ei pane õieti tähelegi, ent ometi võib nende arvelt lisanduda kopsakas kogus kaloreid. Need võiks asendada aga täiesti patuvaba veega. Lisaks on tõsiasi see, et kerget vedelikupuudust on üsna lihtne näljaga segi ajada ning ka sellega võib kaasneda väsimus. Vett tasub juua umbes 20-30 minutit enne iga toidukorda, et täita oma vedelikuvajadust ning ennetada ülesöömist.

Söö aeglaselt. Toitu närides võib minna 10-30 minutit aega, enne kui hakkad tundma, et kõht saab täis. See aeg võib osutada kriitiliseks, sest selle jooksul on imelihtne üle süüa, juhul kui täiskõhutunnet pole veel tekkinud. Nii võimegi kogemata süüa rohkem, kui tegelikult tahaksime. Söömisega pole vaja kiirustada, iga suutäit võiks mäluda vähemalt kümme korda. Seda reeglit jälgides sööd aeglasemalt ning jätad endale aega ka toidu nautimiseks.