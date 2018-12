Tervisenõu: milliste sümptomitega annab endast märku raske kõhutüüfus?

Kõhutüüfus on inimestel esinev palavikuga kulgev eluohtlik nakkushaigus, mille korral toidust, veest või saastunud kätelt organismi sattunud Salmonella perekonnast pärit tüüfusebakterid levivad vere kaudu erinevatesse elunditesse. Nakkusallikaks on haige inimene või pisikukandja, kes eritab pisikuid rooja ja uriiniga. Levitajaks võivad olla ka kärbsed.

Peiteperiood on 1–3 nädalat. Mida suurem on organismi sattunud bakterite kogus, seda lühem on peiteperiood. Haiguse algus on hiiliv, sümptomitevaene. Esineb nõrkus, apaatsus, peavalu, külmatunne. Kehatemperatuur tõuseb esimese haigusnädala jooksul järk-järgult, jäädes 39–40 °C piires püsima 2–3 nädalaks. Iseloomulik on palaviku teke ilma külmavärinateta.