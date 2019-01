Enamik loobub uusaastalubaduste täitmisest juba sel kuupäeval

Spordiharrastajate sotsiaalvõrgustik Strava analüüsis enam kui 31 miljonit nende süsteemi lisatud sportlikku tegevust ning tegi selle statistika abil kindlaks, millal loobub enamik inimesi oma uusaastalubadustest, vahendas Fox. Selgus, et see päev on 12. jaanuar, mis tähendab, et suur osa inimesi ei suuda vastu pidada kaht nädalatki. «Lubadustest kinni pidamine on raske ning me kõik ju teame, et jaanuaris on sellest väga palju juttu, mis paneb inimestele peale liigse surve olla tervislik ja sportlik,» ütles Strava kõneisik Gareth Mills.