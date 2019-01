Mõjuv põhjus, miks ei tasu minna mahlapaastu õnge

Detox’il ehk keha mürkidest puhastamisel põhinevad mitmed dieedinipid või dieettooted, kirjutab Health. Emory meditsiinikooli professor Sharon Horesh Bergquist aga märgib, et nendel ei ole teaduslikult tõendatud alust. «Tegelikkus on selline, et keha on ise justkui puhastusmasin, mis on loodud toksiinide ja soovimatute jääkidega suurepäraselt hakkama saama,» rõhutas ta. Seega ei tasu oma organismi võimeid alahinnata.

Professori hinnangul võib paljude jaoks üllatav olla see, millised mehhanismid on kehas olemas. «Seedetraktis, hingamisteedes ja nahalgi elutsevad immuunsüsteemi vahendajad, kes on valmis sissetungijaid tabama ja maksale edasi andma. Seejärel maks filtreerib ja neutraliseerib need toksiinid ning saadab edasi soolestikku, et need uriiniga väljutada,» kirjeldas professor.

Seega selleks, et keha suudaks võidelda toksiinide ja haigusetekitajatega, peame paastumise asemel teda õigesti toitma ja tema eest hoolitsema. Ennekõike tuleb juua piisavalt vedelikke ning süüa korralikult kiudainerikkaid ja häid rasvu sisaldavaid toite. Mahla- või ka supidieedid piiravad küll tarbitavat kaloraaži, kuid see ei tee neid kohe tervislikuks ega tingimata ka kaalu alandavaks. Madala kaloraažiga dieet teeb nõrgaks ja väsinuks ning pikemas perspektiivis hakkab negatiivselt mõjutama ainevahetust.

«Vähese valgusisalduse ja madala kaloraažiga dieedil võib keha ümber lülituda režiimile, mil hakkab energia saamiseks lõhustama lihaseid. See hakkab ainevahetust aeglustama,» tõdes Bergquist. Lisaks märkis ta, et kui puu- ja köögiviljad mahlaks pressida, eemaldame neist suurema osa kiudainetest. Järgi jääb pelgalt puuviljasuhkur, mis ilma valkude ja rasvadeta tarbides siiski tõstab veresuhkrut ning jätab lõppkokkuvõttes näljaseks. Sellest võib sageli tekkida peavalu, mida professori sõnul peetakse puhastuse märgiks, kuid seda see siiski pole.

Mahlapaastu põhiline miinus on see, et sel on lühiajaline mõju, mistõttu pikas perspektiivis pole sellest suurt midagi kasu. «Paljude puhastuskuuridega pole kaasas juhendeid, kuidas peaks pärast selle lõppu toituma,» nentis toitumisnõustaja Amy Shapiro. Kui pärast puhastuskuuri on isu rämpstoidu vastu suuremgi, siis tekitab see läbikukkumise tunde.

Pigem soovitavad eksperdid hakata vaikselt menüüst välja jätma töödeldud toite, et vähendada toidulaual lisatud suhkrute, soola ja küllastunud rasvade osakaalu. Shapiro soovitab menüüs suurendada toitainetihedate einete osakaalu, süüa rohkelt salateid, smuutisid ja köögivilju, vahepalaks näksida pähkleid. Vett ja teed on lubatud juua kogu päeva vältel, magusaid kohvi- ja karastusjooke ning alkoholi võiks vältida.