Kümme trennimüüti, mille uskumine on kasulikum lõpetada

Portaal Science Alert lükkab ümber kõige levinumad väärarusaamad ja müüdid, mis harrastusspordi teema ümber liiguvad.

Müüt: vormis püsimiseks piisab 1–2 treeningust nädalas

Tegelikkus: 1–2 treeningut nädalas ei paku püsivaid tervisekasusid. Vaja on vähemalt kolmel päeval treenida.

Rutgersi ülikooli treeninguteadlane Shawn Arent ütles portaalile Business Insider, et vormis püsimiseks peaks treenima vähemalt kolmel päeval nädalas. Ta lisas, et tegelikult tuleks liikuda iga päev, sest aina enam leitakse tõendeid selle kohta, et istumine vähendab treeningust tulevaid kasusid.

Müüt: parim aeg treeninguks on hommikul

Tegelikkus: Parim aeg treeninguks on selline, mis sobib su päevaplaaniga. Kui tahad füüsilist tegevust kaasata igasse päeva, on jätkusuutlikum valida aeg, mida eelistad. Kui sellist kindlat aega pole, siis uuringud on viidanud, et hommikul esimese asjana treenimine võib kaalukaotust kiirendada, sest paneb keha terveks päevaks rohkem rasva põletama.

Müüt: jõutreening muudab rasva lihaseks

Tegelikkus: rasva ei ole võimalik lihaseks muuta. Füsioloogiliselt on need kaks erinevat tüüpi kudet. Rasvkude asub naha all, lihaste vahel ja elundite ümber. Lihaskude leidub igal pool kehas. Jõutreening aitab kasvatada lihaskoe osakaalu rasvkoe sees ja selle ümber. Parim viis rasvkoe vähendamiseks on tervislik toitumine, mis koosneb rohketest köögiviljades, täisterast, tervislikest valkudest ja rasvadest.

Müüt: mõistatused ja mõtlemisülesanded on parim ajutreening

Tegelikkus: füüsiline treening edestab igasugust vaimset mõistatust. Kaks kevadel avaldatud uuringut leidsid, et aeroobne treening, mis tõstab südame löögisagedust ja paneb higistama, mõjub kasulikult ajule. Aeroobne treening on ajule sama oluline kui südamele, kirjutati Harvardi meditsiinikooli blogis.

Müüt: treening on parim viis kaalulangetuseks

Tegelikkus: Kui soovid kaalu langetada, pole mõtet oodata, et kõik söödu on võimalik maha treenida. Ekspertide sõnul algab salenemine enamasti siiski oluliste muutustega toitumises. Füüsiline aktiivsus mängib sellest olenemata tervislikus elustiilis olulist rolli. Tuju tõstmiseks, mälu parandamiseks ja aju kaitsmiseks vanusega seotud muutuste eest on treening parim ravim, mis siiani leitud.

Müüt: istessetõusud on parim viis kuidas saada ilusaid kõhulihaseid

Tegelikkus: võrreldes istessetõusudega, mis kaasavad ainult kõhulihaseid, on plangu ajal töös mitmed erinevad lihasgrupid, nii külgedel, kõhul kui seljal. Kui tahad tugevat keha, on vaja kaasata kõiki neid lihaseid.

Müüt: raskuste tõstmine on meestele

Tegelikkus: raskuste tõstmine on suurepärane viis, kuidas lihaseid tugevdada ning sel pole midagi pistmist sooga. Sellest olenemata arenevad naistel ja meestel erinevalt, sest naised toodavad vähem testosterooni.

Müüt: vormist võib välja minna kahe nädalaga

Tegelikkus: enamikel inimestel hakkab lihaskude vähenema juba ühe treeninguvaba nädalaga. Kui lõpetad trenni tegemise, hakkavad lihased märgatavalt taandarenema juba seitsmepäevase pausiga.

Müüt: maratoni jooksmine on suurepärane võimalus vormi saamiseks

Tegelikkus: pikamaajooksu sarnaseid tervisekasusid on võimalik saada ka lühemaid vahemaid läbides. 5–10 minutit kiiret jooksu päevas on peaaegu sama kasulik kui tundide kaupa jooksmine. Need, kes jooksevad nädala jooksul vähem kui tund aega, saavad südamele sama palju kasu kui inimesed, kes jooksevad rohkem kui kolm tundi. Kõige olulisem on joosta kindlasti need mõned minutid iga päev. Lisaks on leitud, et lühikesed intensiivsed treeningud pakuvad samu tervisekasusid, mis pikad kestvustreeningud.

Müüt: spordijoogid aitavad peale treeningut taastuda

Tegelikkus: enamik spordijoogid sisaldavad vaid suhkrut ja vett.