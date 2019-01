Gripp niidab jätkuvalt: haigestumine kasvas nädalaga hüppeliselt

Peamiseks haigestumise põhjustajaks on praegu gripiviirused, nende osakaal on kasvanud muude viiruste seas nüüdseks 80 protsendini. Kinnituse said 298 gripiviirust, neist 291 olid A- ja seitse B-gripiviirused. Enim on haigestunuid Lääne- ja Ida-Virumaal, Valgamaal, Pärnumaal ja Tallinnas.