Kümme põhjust, miks kogu aeg näljane oled

Ärkveloleku ajal peaks kõht peale söögikorda tühjenema umbes nelja tunni jooksul. Pidev näljatunne võib viidata toiduainete puudusele kuid võib olla ka märguanne vajadusest, mis pole üldse söögiga seotudki, näiteks väsimusest, vahendab portaal Men´s Health.

1. Sa ei maga piisavalt

Unepuudus võib isu reguleerivate hormoonide tööd häirida, leidis 2016. aasta Ameerika südameassotsiatsiooni raport. Näljatunnet stimuleeriva hormooni tase võib unepuudusega suureneda. Leptiin ehk hormoon, mis tekitab täiskõhutunnet võib samal ajal väheneda. Lisaks on tõenäoline, et mida rohkem tunde üleval olla, seda rohkem inimene sööb või näksib.

2. Jood oma toitu

Puuviljasmuuti ei hoia kõhtu kaua täis. Põhjus on selles, et vedelikud kaovad kõhust vähem kui tunniga, võrreldes tahke toiduga, mis võib seedida 2–4 tundi. Lisaks peenestab toidu blenderdamine seal olevaid kiudaineid ning su keha lõhustab neid kiiremini. Toidu närimine aitab samuti kõhtu täis hoida. 2015. aastal tehtud uuring leidis, et toidu mälumine mõjutab soolestikuhormoone, mis on seotud väiksema nälja- ja suurema täiskõhutundega. Näiteks lisa pähkleid jogurtile, vinnutatud liha juustuvalikule ja krõmpsuvaid köögivilju õhtusöögile.

3. Jood liiga palju karastusjooke

Limonaadid ja magusad karastusjoogid on täis kõrge fruktoosisaldusega maisisiirupit, mida seostatakse väiksema täiskõhutundega. Fruktoosi tarbimine blokeerib ajule täiskõhutunde hormooni leptiini signaalid.

4. Õhtusöök tuli pakendist

Paljud plastikusse pakendatud toidud ja joogid sisaldavad kemikaali BPA. Kuigi madalas koguses on see tervisele ohutu, on uuringutes seda ülekaalulisusega seostaud. 2014. aasta uuringus leiti, et BPA muudab leptiini ja greliini taset veres. Äkiline muutus nende hormoonide tasemes võib viia seletamatute isudeni, mis omakorda tekitab ülekaalu.

5. Sa ei söö piisavalt salatit

Rohelised lehtköögiviljad sisaldavad palju K-vitamiini, mis aitab insuliini reguleerida. See aitab omakorda isusid vähendada. Mehed peaksid saama vähemalt 120 mikrogrammi K-vitammini päevas, mis on võrdne tassitäie lehtkapsaga.

6. Liiga palju alkohol

Kuigi alkohol on iseenesest vöökohale halb, sest sisaldab palju kilokaloreid, siis võib see panna ka aju arvama, et on näljane. 2017. aasta uuringus hiirtega leiti, et alkohol mõjutas spetsiifilisi ajuneuroneid, mis tekitasid isu.

7. Oled stressis

Stressirikas päev võib näljatunnet tohutult suurendada. Kui keha on stressis, vabaneb hormoon kortisool, mis paneb sind tahtma magusaid, rasvaseid ja soolaseid toite, mis annaksid eelolevate ohtude jaoks piisavalt energiat. Neid isusid saab vähendada, hoides käepärast tervislikud suupisted.

8. Liiga vähe valke ja kiudaineid

Täiskõhutunde peaks kindlustama vähemalt 30 grammi proteiini iga toidukorraga. Kiudaineid peaks igas söögikorras olema vähemalt 10 grammi.

9. Jood liiga vähe vett

Vedelikupuudus võib tihti näljatunnet imiteerida. Seda põhjusel, et hüpotaalamus ehk aju osa, mis reguleerib nälja- ja janutunnet võib saata janus ajule segaseid sõnumeid. Kui oled just suure eine söönud, kuid tunned end ikka näljasena, proovi enne söömist klaas vett juua.

Sa ei joo piisavalt teed