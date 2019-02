Neljast punktist koosnev toitumisplaan, mis aitab loobuda dieeditamisest

Toitumisplaani peamine eesmärk on Goodi sõnul süüa vähem tühje kaloreid ja rohkem täisväärtuslikku toitu, mis parandab enesetunnet. Kaalu langetamiseks on tema sõnul vaja süüa vähem kaloreid, kui tarbid, kuid tulemusi ei näe vaid ühe nädala või ühe päevaga. Samuti ei pea selleks loobuma täielikult mõnest toidust. Parim dieet on selline, mida on võimalik ilma pingutuseta jälgida, sõnas Good.