Ekspert toob välja levinud väärarusaama lihasmassi kasvatamisest

Arad rääkis, et paljud on valel arusaamal, et valkude söömine kasvatab lihaseid. See ei ole aga tema sõnul tõsi, sest ainuke asi, mis lihaseid kasvatab on vastupidavustreening. Lihaste lõhustamine tekitab neis ainevahetuslikku stressi. Arad seletas, et lihasmassi suurendamiseks tuleb samuti süüa rohkem, kui suudad ära kulutada.