Toitumisnõustaja: laps ei tohiks süüa üle 2-3 kommi ega küpsise päevas

Laste ja noorte energiavajadus sõltub nende põhiainevahetuse (PAV) energiakulust, kasvutempost ja kehalisest aktiivsusest, kirjutab Tervislik toitumine blogi . See tähendab seda, et erinevalt täiskasvanust vajab laps energiat ka kasvamiseks.

Toitu taldrikule tõstes tuleks vaadata, et makrotoitainete (süsivesikud, rasvad, valgud) osakaal oleks üle kaheaastastel lastel sama nagu täiskasvanutel. See tähendab, et päevasest energiast 10–20 protsenti tuleb valkudest, 25–35 rasvadest (millest küllastunud rasvhappeid maksimaalselt kümnendik) ja süsivesikutest 50–60 protsenti.

Tõsiasi on see, et lapsed armastavad magusat ning sageli haaravad ka teismelised pingsamal õppeperioodil šokolaaditahvli järele. Kas ja kui palju kasvav organism aga tegelikult magusat vajab? «Süsivesikud on organismi põhiliseks energiaallikaks – kõik süsivesikud, sealhulgas kiudained, peaksid andma täiskasvanutel ja üle kahe aasta vanustel lastel 50–60 protsenti päevasest soovituslikust toiduenergiast,» ütles Krümann.