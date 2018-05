Perearst: kehv toitumine võib lapse tervise eluks ajaks rikkuda

Rasvarakkude hulk saavutab oma püsiva arvu inimese kasvuea lõpul, hiljemalt 20-ndaks eluaastaks. See tähendab, et vaatamata võimalikule kaalulangusele rasvarakkude mahu vähenemise arvelt, jääb rasvarakkude arv täiskasvanueas samaks. Kui lapse- ja noorukieas on laps ülekaaluline, siis suure tõenäosusega rasvarakkude hulk kasvab ja soodustab hilisema elu ülekaalulisust. Laps vajab täisväärtuslikku toitu, mis kataks kõikide vajalike toitainete, mineraalainete ja vitamiinide vajaduse. Toidu jooksul saadud energia peab olema vastavuses lapse kulutatud energiaga.

Lapsevanemate suur vastutus algab juba last planeerides ja last kandes. Ema rasedusaegne liigset kaaluiivet ja lapse suurt sünnikaalu saab seostada lapse hilisema ülekaalu ja diabeediga. Toitumusharjumuste loomise koha pealt on kõige olulisem eelkooliiga, mil lapse toitumine on veel kodu kontrolli all ja vanemate poolt mõjutatav. Laps on selles vanuses uudishimulik, jäljendab kodust toitumismustrit ja on aldis kõike õppima.

Lülita täisteratooted lapse igapäevasesse menüüsse

Toitumissoovituste järgi peaks lapse toidus olema süsivesikute osakaal 55–60 protsenti. Süsivesikuid saab laps teraviljatoodetest, köögiviljadest, puuviljadest. Toidupüramiidis moodustab alumise, kõige suurema osa, koos köögi- ja puuviljadega, just teravili. Täisteratoodete lapse menüüsse lisamine on üks osa tervislikust ja täisväärtuslikust toidust.

Lapsele lõunapausiks kodune võileib kaasa pakkida on hea valik. Võib öelda, et hamburger võib olla tervislik valik, kui seda õigesti teha. Hamburgeri «saia osa» võiks sel juhul olla täisterast pagaritoode, vahel ahjuliha tomati ja kurgiga. Liialdamata majoneesi ja kaloririkaste kastmetega võib sel viisil saada korraliku lõunasöögi. Selline lõunasöök hoiab ära kiire veresuhkru kõikumise, sest täisteratooted on madala glükeemilise indeksiga.

Kui laps haarab lõunapausil tavalise piruka või küpsise, tõuseb ta veresuhkur kiiresti kõrgele tasemele, pannes kõrgetel tuuridel tööle ka insuliini sünteesi. Ent veresuhkur langeb samuti kiiresti. See omakorda tähendab seda, et täiskõhutunne kaob kiiremini. Kõht läheb kiiresti uuesti tühjaks ja ka insuliin, mis kiire veresuhkru tõusu peale oli löögivalmis, ei saa piisavalt rakendust. See võib viia insuliini resistentsuseni ja diabeedi tekkeni. Selle mehhanismiga diabeeditekke poolt on ohustatud küll pigem keskealised ja ülekaalulised inimesed, lapsed ja noored tulevad tavaliselt veresuhkru kõikumistega hästi toime.

Kiudained aitavad soolestiku töös hoida

Pakkudes lastele täisteratooteid, tagame sellega kiudaineterikkama toidu, mis aitab lapse soolestikku regulaarselt töös hoida. Täiskasvanud inimene vajab päevas umbes 20–35 grammi kiudaineid. Selle koguse annab näiteks 200 grammi täisteraleiba. Lastele kehtib valem: vanus pluss viis grammi.