5 nutikat nippi, kuidas trennijärgset õgimist ennetada

Ajasta oma treeningud targalt. Kui pärast trenni vaevab alati nälg, siis tasubki trenniaeg sättida nii, et pärast seda saaksid kohe süüa oma põhitoidukorra. Sealjuures pole vahet, kas see oleks hommiku-, lõuna- või õhtusöök – planeerimine annab võimaluse oma energiavarud õigel hetkel taastada ning ennetab mõttetut näksimist ja ülesöömist.

Ära treeni selleks, et süüa. Sageli piinatakse end treeninguga, mis tegelikult ei meeldigi ja mõeldakse, et pärast seda saan end lemmiktoiduga premeerida. Seda mõtteviisi võiks muuta ning parim variant on leida endale meelepärane treening. Pole oluline, kas see on jooksmine, jalgrattasõit, jõutreening või jooga. Treening ise peaks olema kehale preemia. Oma keha võiks kuulata ning näljasena ei maksa oma korisevat kõhtu eirata. Siis on vaja ikkagi kehale toiduga energiat anda, mitte näljast tigedana ebameeldivasse trenni minna.