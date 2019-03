Kevad peagi käes: viis nippi, kuidas õigesti paastuda

Uuringud on näidanud, et vahelduv paastumine võib olla tervislikum viis söömiseks, efektiivne kaalu langetamiseks ja ergutada ainevahetust. Toitumisnõustaja annab portaalis Men´s Health viis soovitus, kuidas vältida vahelduva paastumisega kaasnevaid levinud vigu.

Paastumisega on tegeletud aastasadu. Nüüd on saanud populaarseks seda iidset trikki ka kaalu langetamisel ära kasutada, kutsudes seda vahelduvaks paastumiseks (ingl. k. intermittent fasting). See tähendab, et paaril päeval nädalas süüakse väga vähe kaloreid ning ülejäänud nädala jooksul normaalselt. Teine võimalus on piirata söömise aega kindlateks tundideks päeva jooksul ning süüakse kuue, kaheksa või 12-tunnise ajaakna sees.

Hoia paastumise aeg lühikesena

On põhjus, miks madala kalorihulgaga või täiesti ilma söögita päevad on limiteeritud. Kui liiga kaua paastuda, jääb ainevahetus aeglasemaks. Lühikesed piiratud energiaga päevad ei vähenda kalorite põletamise võimet ja võivad seda isegi suurendada.

Väldi ülesöömist paastuvabadel päevadel

Pole mõtet paastupäevade energiapuudust õgimisega korvata. Ülesöömine nullib kõik pingutuse, mis väga energiavaestel päevadel tehtud sai. Samuti ei tähenda, et võib süüa valimatult kõike, kui oled piiranud söömise vaid piiratud tundideks.

Keskendu valkudele

Kui tegeled vahelduva paastumisega, on raskem piisavalt valku tarbida. Esiteks on valgud kõhtutäitvad ning võivad aidata paastumisel nälga vältida ning need on olulised lihasmassi säilitamisel. Vähemalt 30 protsenti toidust võiks olla valgud, mis tulevad kõrgekvaliteetsetest allikatest, tailihast, mereandidest, kanast ja valgurikastest taimedest.

Kohanda paastumine oma päevakavaga

Kas see on töö, treening või sotsiaalne tegevus, siis on mõistlik jälgida oma kalendrit, et paastumine ei hakkaks elu segama. Paastumiseks tasub valida päevad või aja, kui sul ei ole palju stressirikkaid tegevusi ning saad ise oma aega planeerida.

Vali kvaliteetsed toiduained