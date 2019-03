Toitumisnõustaja soovitab: 6 toitu, mis põletavad rasva ja kasvatavad lihast

Toitumisnõustaja Kristin Kirkpatrick rääkis portaalile Pop Sugar , et suhkrust tulevate süsivesikute vähendamine toidus aitab rasva kaotada. Tema sõnul pole toitumise juures tähtis süüa kindlaid toite, vaid hoida paigas õiget makrotoitainete tasakaalu. Kui valgud, rasvad ja süsivesikud on õiges tasakaalus ning glükoosivarusid kahandatakse, hakkab keha rasva põletama.

Lihaste kasvatamiseks on oluline süüa piisavalt valku. Kuna valgud moodustuvad aminohapetest, on nendest enim kasu just peale treeningut, kui lihaskiud on lõhutud ja vajavad taastamist. Päevane vajalik valgukogus sõltub mitmest erinevast faktorist, sealhulgas millist treeningut tehakse ja kui kaua.