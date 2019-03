6 suurepärast tervisetoitu, mis peaksid kuuluma igaühe menüüsse

«Mõtlemine toitudest, mis pole lubatud, tundub inimesele piirav. Kui muuta seda perspektiivi nii, et teatud toite saad ja peaksidki sööma, viib see tervislikuma mõtteviisi ja elulaadini,» kirjutab toitumisnõustaja Jill Keene MyFitnessPal spordiblogis.

Järgnevad toidud võib muuhulgas leida nii keto- kui ka paleodieedist ning need on asendamatul kohal ka Vahemere maade toitumises. Tegu on vitamiinirikaste toitudega, mida ei pea sööma tingimata kaalulangetaja, vaid oma suurepäraste omaduste tõttu võiks igaüks süüa neid regulaarselt iga nädal.

Rohelised lehtköögiviljad. Spinat, lehtkapsas, petersell, lehtsalat – valik on sinu. Lehtköögiviljade poolest on rikkalik eriti Vahemere maade dieet ning seda ka väärt põhjusel – neis on vähe süsivesikuid, need on väga kerge kõhutäide, kuid pakatavad vajalikest vitamiinidest ja mineraalainetest (A-, C-, K-vitamiin, raud, folaadid jm).

Avokaado. Tervislikud rasvad peavad kuuluma iga inimese menüüsse ning avokaado on nende seast ideaalne valik. Avokaados peitub monoküllastumata rasvu, mida seostatakse südame-veresoonkonna tervise tagamisega. Avokaado on ka üsna hea kiudainete allikas – ühes suures viljas võib sisalduda kuni seitse grammi kiudaineid.

Lõhe. See on üks parimaid oomega-3-rasvhapete allikaid. Tegu on rasvhappega, mis edendab südame tervist, kuna ennetab arterite ummistumist ega tõsta vererõhku. Üldine soovitus on tarbida rasvast kala 2-3 korda nädalas, et sellest tervisele kasu oleks.

Kreeka pähklid. FOTO: Thomas Ramsauer / PantherMedia / Thomas Ramsauer

Kreeka pähklid. Uuringutes on leitud, et mõõdukas pähklite söömine aitab hoida kaalu kontrolli all. Ka pähklid on head rasvade allikad, sealjuures just Kreeka pähklid sisaldavad ainukesena oomega-3-rasvhappeid. Hea on ka nende kiudaine- ning magneesiumisisaldus, kusjuures magneesium vastutab kehas enam kui 300 biokeemilise protsessi eest.

Oliiiviõli. Kookosõli kiitmise kõrval on oliiviõli veidi tagaplaanile jäänud, ent see on siiski populaarsete DASH ja Vahemere maade dieetide oluline komponent. Ka oliiviõli sisaldab tervislikke rasvu ning selle mõõdukal tarbimisel on leitud soodne mõju nii üldisele tervisele kui ka taljejoonele.