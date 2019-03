Kõhulahtisusest ajupõletikuni: kui sagedased on leetrite tüsistused tegelikult?

Paljudele näib, et leetrid on pelgalt ohutu «lastehaigus», kuigi tegelikkuses põevad täiskasvanud seda just raskemini. Leetrite tõsiseltvõetavusele ei aita kaasa ka vaktsineerimisvastane liikumine, mille tõttu vaktsineerimisega hõlmatus maailmas aina väheneb.