Naine kaotas 40 kilo ja nüüd kogunevad naabrid igal hommikul kell viis tema koju trenni

Mõnel päeval tuleb naabreid sinna paar tükki ja mõnel kümnete kaupa, vahendab CNN. Tasuta treeninguid on naine oma kodus võõrustanud juba neli aastat. Tema treeningu teeb eriliseks, et ta on edastanud inimestele kutse kogunemiseks ja ühiseks pingutuseks.

«Ei pea olema peent jõusaali. Ei pea olema spetsiaalset programmi. Lihtsalt inimesed peavad kohal olema,» tähendab ta.

Viis aastat tagasi kaalus lühikest kasvu naine sada kilo. Arst hoiatas teda, et veretesti tulemused viitavad, et teda ootab samamoodi jätkates ees krooniliste haigustega palistatud elu. Helen päris üllatunult, et kas kehvad näitajad on pärilikud. Doktor vastas, et kõik on seotud toitumisega. See oli Heleni jaoks vali signaal, et ta peab oma elustiili kohe muutma. Seda nii enda tervise kui ka poegade huvides, et mitte anda neile hukutavat eeskuju ja harjumusi.

Naine töötas kahel kohal ning õhtul koju jõudes oli seni maandunud televiisori ette – füüsiline aktiivsus oli ta elus pea olematu. Samuti tarbis ta mugavustsooni kinni jäänult vaid töödeldud toitu.

Kui ta jõudis arsti juurest koju, tegi ta elamise töödeldud toidust puhtaks. Koju ei jäänud peaaegu mitte midagi süüa. Nad algatasid perega uue traditsiooni – pühapäeval keskenduti tervislike toitude valmistamisele, millest jätkuks ka eesolevaks nädalaks. Omletid, köögiviljad ja smuutid vahetasid välja seni tarbitud töödeldud toidud.

Kuue kuuga kaotas Helen lihtsalt menüüd muutes ligi 30 kilo. Talle hakkas tunduma, et ehk on ta natuke liiga kõhetu. Poole aasta jooksul polnud ta tervisliku toitumise kõrvale trenni teinud, aga nüüd näis see talle üha mõistlikuma mõttena, et keha lihast kontidele kasvatada.

Motivatsiooni ammutamiseks pöördus ta naabrite poole. Ta postitas Facebooki üleskutse, kus küsis, kas keegi tahab tulla temaga hommikul kell neli trenni tegema? Mitu inimest soostus. Järgmisel päeval tulid nad taas tema koju treeningule ja seltskond üha kasvas. «Sain aru, et nemad vajavad mind niisama palju kui mina neid. On väga võimas, kui jagad kellegagi oma teekonda,» märgib Helen.