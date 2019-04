Toitumisnõustajate nipid: kuidas teha pastaroog tervislikuks?

Võrreldes valge pastaga on keedetud täisterapastas poole rohkem kiudaineid, kolm korda rohkem E-vitamiini, kaks korda rohkem vitamiine B1, B3 ja folaate. Vahe tuleb sellest, et tavalised valged makaronid on valmistatud rafineeritud nisujahust. Rafineeritud teravili on puhastatud, terast on eemaldatud kest ja idu ning seetõttu väheneb oluliselt selle vitamiinide ja mineraalainete sisaldus.